الإمارات.. أشد عزماً

الإمارات أقوى، وأكثر رسوخاً، وعنوان للتنمية، نهجها تعزيز الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات، لا يثنيها عن مساعيها الدائمة لتعزيز فرص إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، أقوال ولا أفعال، بل هي أشد عزماً وأكثر تصميماً برؤية اختطتها القيادة الرشيدة واحتشد وراءها أبناء الوطن، على أن تبقى بلاد النور، وعاصمة التسامح والتعايش والإنسانية، وملاذ الباحثين عن التميز والريادة، ودولة الأمن والأمان.

عام على الهجوم الإرهابي الآثم، الذي أدانه كل العالم، لم يزد الإمارات إلا مزيداً من السمعة والاحترام الدوليين، النابعين من سياسة رشيدة، قائمة على التوازن وحسن الجوار، ودعم الشقيق والصديق، وسيبقى العالم يستذكر دور الإمارات وسمعتها، حيث جدد الرئيس الأميركي جو بايدن، تنديده بهذا الهجوم الإرهابي، مؤكداً دعم أمن الإمارات والوقوف بحزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال، في تصريحات تعكس حجم وسمعة ومكانة الإمارات في المجتمع الدولي الذي يعتبرها صوت العقل، وأهم عناصر الاستقرار الإقليمي والعالمي.

أهداف الإمارات واضحة ومحددة، ومعلنة أمام العالم، فسياساتها ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح والأخوّة الإنسانية، وتضع يدها بيد الجميع من أجل مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، كما تواصل مسيرتها التنموية وحماية مكتسباتها وإنجازاتها ولُحمتها الوطنية، وتوظف سياستها الخارجية أداة لخدمة أهدافها الوطنية العليا، ولن تتوقف لحظة عن العمل والشراكة مع الجميع من أجل بناء مستقبل تسوده التنمية والاستقرار والسلام.