استدامة وتنمية

«جائزة زايد للاستدامة» زخم إضافي ونوعي للمبادرات وسلسلة الفعاليات المقامة ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث تندرج جميعها في سياق واحد يؤكد حرص الإمارات على توحيد الجهود، والتعاون، وتبادل الأفكار، لتحقيق تقدم عملي ملموس وحقيقي، واستثمار هذه المنصة الدولية التي تمهد الطريق أمام استضافة الإمارات لمؤتمر «COP28» نهاية العام الحالي، للحوار من أجل تحفيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة التغير المناخي.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كرم الفائزين العشرة بدورة «جائزة زايد للاستدامة» لعام 2023، ضمن رؤية إماراتية تهدف إلى توظيف الابتكار والأفكار الريادية في التغلب على التحديات المعاصرة، وتحقيق نقلة نوعية وخطوات عملية لإدخال مفهوم الاستدامة في مختلف القطاعات، بما يضمن الموازنة بين التنمية والبيئة، ويعمل على تسريع وتيرة الجهود لإيجاد حلول عملية تساعد المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي وتحدّ من آثاره على البشرية.

«جائزة زايد للاستدامة» إحدى مبادرات الإمارات، وجزء من دورها العالمي في ترسيخ مفهوم الاستدامة ودعم التنمية، كما تشكل أداة مهمة في نهج الدولة القائم على العمل الإنساني عبر توفير الحلول للمجتمعات الأقل نمواً، في الوقت الذي تحفز فيه الجائزة الطاقات ورواد الأعمال والشباب والمبتكرين ليكونوا مساهمين فاعلين في مواجهة تحديات المناخ، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بما يخدم تحسين حياة المجتمعات، والحفاظ على الموارد وحماية كوكب الأرض.