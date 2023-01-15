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كوريا.. صديق وشريك

كوريا.. صديق وشريك
16 يناير 2023 00:15

الإمارات وكوريا تشكلان نموذجاً للتعاون الدولي البنّاء والهادف والمستقبلي، وترتبطان بشراكة استراتيجية مثالية في سبيل مواجهة التحديات الأبرز أمام الإنسانية، فالطاقة المتجددة والأمن الغذائي وحماية المناخ والاقتصاد والفضاء، وغيرها الكثير من المجالات، تتصدر آفاق التعاون بين البلدين، انعكاساً لرؤية تنموية تستشرف المستقبل، وتجسيداً لعلاقات صداقة تاريخية واهتمام متنامٍ بتعزيزها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الصديقة الذي يقوم بزيارة دولة للإمارات، تشكل إضافة قوية إلى منظومة التعاون القائمة بين البلدين، والتي أثمرت نتائج إيجابية توثق التعاون، وتدفع الشراكة نحو الأمام في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة، عبر تبادل وإعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية، تتويج للعلاقات القوية بين البلدين، وتأكيد على اهتمام الجانبين بدفع الجهود العالمية للبحث عن مصادر طاقة بديلة ومتجددة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية، كما تجسد سعي الإمارات إلى بناء هيكل اقتصادي وصناعي، يركز على الطاقة النظيفة، إلى جانب العمل الدائم على استكشاف فرص للتعاون في قطاعات عديدة؛ أهمها ممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار، لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

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