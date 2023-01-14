هدفنا.. طاقة نظيفة

نهج الإمارات الثابت في النظر إلى العمل المناخي بوصفه ركيزة أساسية لخطط التنمية، ورؤيتها الواضحة والشاملة بضرورة تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ، يحصد ثمارهما العالم، شراكات دولية، والتزاماً بالاستثمار في الطاقة النظيفة والعمل المناخي، وإطلاق تقنيات تستهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة في مختلف الدول.

هذه الأهداف وغيرها، ثمرة رؤية بعيدة المدى لصاحب السمو رئيس الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتبر الركيزة الأساسية لريادة الإمارات الإقليمية والعالمية في العمل المناخي، ودورها داعماً عالمياً للطاقة النظيفة، ويحققها «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023»، المنعقد حالياً في العاصمة أبوظبي، من خلال قمم ومؤتمرات وفعاليات عالمية تقام تحت مظلته، وعبر توفيره منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم للتوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحدي المناخي، بالتوازي مع تحقيق التنمية من أجل تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

سعي الإمارات الجاد، في هذا الإطار، يأتي من واقع تجربتها الرائدة، لكونها اختبرت فوائد الاعتماد على الطاقة المتجددة، لذا استثمرت على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، 50 مليار دولار في التقنيات النظيفة على مستوى العالم، وتخطط لاستثمار مبلغ مماثل في السنوات المقبلة.