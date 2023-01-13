الاستدامة.. حوار وشراكة

ثقة عالمية بقدرة الإمارات على تحفيز الجهود المشتركة، وتسريع الخطوات والإجراءات التنفيذية لحماية المناخ، تتجسد في المشاركة الواسعة والفاعلة لقادة دول وصنّاع سياسات وخبراء في مختلف القطاعات ورواد أعمال حول العالم، في تظاهرات كبرى مرتبطة بقضايا البيئة والطاقة النظيفة والاستدامة والمناخ، تستضيفها الدولة على مدار العام، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية التحرك الجماعي وحشد الجهود واستشراف المستقبل في مواجهة التحديات الإنسانية.

العمل المناخي وصولاً إلى «كوب 28»، مرتكز ومحور في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي تنطلق فعالياته اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة عالمية، في الوقت الذي ينظر فيه العالم بتقدير وترحيب إلى إعلان الإمارات، الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، ويعبر عن قناعته بقدرة الدولة على جعل هذا اللقاء الدولي المهم على أرضها، نهاية العام الحالي، نقطة مفصلية في تاريخ العمل المناخي.

«أسبوع أبوظبي للاستدامة» منصة عالمية لتعزيز العمل المناخي، عبر موضوعات وقضايا مطروحة للحوار خلال فعالياته المتنوعة لوضع حلول لتحديات الاستدامة الأكثر إلحاحاً في العالم، وعلى رأسها أهمية الشراكات الدولية وأمن الغذاء والطاقة، وترجمة التعهدات إلى حلول عملية، إلى جانب البحث في دور التقنيات المبتكرة والنوعية، وكلها أولويات تستند إليها الإمارات، عبر خطوات تنفيذية ومبادرات، لتحقيق هدفها بالوصول إلى الحياد المناخي في العام 2050، ومشاركتها العالم مساعيه لحماية كوكبنا الذي يحتضن الجميع.