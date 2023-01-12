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فرنسا وألمانيا تشيدان باستقرار الوضع في إقليم تيغراي الإثيوبي

وزيرة خارجية فرنسا كولونا (يمين) ونظيرتها الألمانية بيربوك تلتقيان رئيس وزراء إثيوبيا
12 يناير 2023 22:26

قالت وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، إن الوضع "إيجابي" في إقليم تيغراي بعد إرساء السلام منذ أكثر من شهرين، في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك، في مؤتمر صحفي "إنها حصيلة إيجابية نشجع على استمرارها".

وذكرت الوزيرة الفرنسية "وصلت المساعدات إلى المناطق التي لم تكن تتلقاها(...) بدأ تسليم الأسلحة (من قبل متمردي تيغراي)".

من جهتها، أعلنت بيربوك "أوافق على كل ما قالته زميلتي".

وتلتقي الوزيرتان، اللتان وصلتا اليوم الخميس إلى إثيوبيا، رئيس الوزراء آبيي أحمد ووزيري الخارجية والعدل ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي وناشطين حقوقيين.

كذلك، زارتا مركزًا لتوزيع المساعدات تابعًا لبرنامج الأغذية العالمي للتحقق من تسلم هبة أوكرانية قدرها 50 ألف طن من القمح لإثيوبيا والصومال، مولت باريس وبرلين عملية نقلها بقيمة 14 مليون يورو لكل منهما.

ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف تسليم المساعدات إلى تيغراي. وبدأت الخدمات الأساسية مثل الاتصالات والبنوك والكهرباء تعود إلى الإقليم الذي يقطنه نحو ستة ملايين نسمة.

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المصدر: وكالات
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إقليم تيغراي
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