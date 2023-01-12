رابطة المحترفين تناقش ترتيبات كأس السوبر



أبوظبي (الاتحاد)



عقدت رابطة المحترفين اجتماعاً تنسيقياً لمباراة كأس السوبر، التي تجمع العين والشارقة 25 فبراير المقبل، على استاد آل مكتوم، وذلك ضمن الخطة التحضيرية، من أجل بحث كافة الاستعدادات والترتيبات، لواحدة من البطولات الرئيسية على أجندة بطولات المحترفين، لمواصلة المضي قدماً في النجاحات التي حققتها هذه البطولة، على مدار السنوات الماضية فنياً وجماهيرياً.

حضر الاجتماع، الذي عُقد في استاد آل مكتوم كل من ممثلي شرطة دبي وممثلي نادي النصر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تضافر الجهود، من أجل تقديم تجربة متكاملة وسلسة للجماهير، كونهم المحور الأساسي في هذا الحدث، الذي يجمع بين العين بطل «دوري أدنوك للمحترفين» الموسم الماضي، والشارقة حامل لقب كأس رئيس الدولة، حيث تم الاطلاع على التحضيرات المرتبطة بالأمن والسلامة من حيث البوابات، مسارات الدخول والخروج، المرافق وخدمات الجماهير التي يتم تقديمها وفق أعلى المعايير، وبأفضل الطرق لجعل البطولة أكثر من مجرد مباراة، ولكن أشبه باحتفالية كروية مجتمعية.

وتم بحث العديد من الجوانب التنظيمية، التي ستكون مرتبطة بالفريقين، والجوانب الخاصة داخل أرضية الملعب قبل وخلال اللقاء، ومختلف النقاط التي من شأنها أن تعكس الوجه الحضاري المشرف لدولة الإمارات للعالم أجمع، في ضوء ما تناله المباراة من تغطية إعلامية موسعة من داخل الدولة وخارجها.