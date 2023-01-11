منصور بن زايد.. تكريم مستحق

تكريم مستحق لرجل دولة حمل ملفات وطنية كبيرة على عاتقه، وتصدى لها بكل اقتدار، فحقق الإنجاز تلو الآخر، في الإدارة والاقتصاد والاستثمار والعمل المصرفي والتوطين، فكان العضيد لـصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكان على تماس مع قضايا الوطن، وسنداً للمواطنين عبر متابعة قضاياهم وشؤونهم.

بحضور رئيس الدولة، منح نائب رئيس الدولة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهوده المتواصلة، والإنجازات التي تحققت تحت إشرافه، وقيادته عدداً من الملفات والقطاعات التنموية في الدولة، وتأكيداً على أنه رجل دولة واقتصاد من طراز رفيع، نهل من مدرسة زايد القيادة والإدارة خلال سنوات رئاسته لمكتب المغفور له، وتشرب قيم زايد في العطاء والعمل والإنجاز وحب الوطن.

بصمات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واضحة في الملفات التنفيذية والتنموية التي تولاها سموه في الحكومة الاتحادية منذ عام 2009، وعبر قيادته أكبر قطاع مصرفي في المنطقة، وإدارته جهاز الإمارات للاستثمار بأصول تتجاوز 300 مليار درهم، ومتابعته سياسات الحكومة، وتحقيقه أرقاماً استثنائية في نسب توطين الوظائف بالقطاع الخاص، لتصب كل هذه الجهود المقدرة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتخدم تطلعات المواطنين، وتساهم في تحقيق رسالة الخمسين بأنْ تكون الإمارات في صدارة دول العالم.