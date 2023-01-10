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أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

أمطار متفاوتة الشدة
11 يناير 2023 00:04

إبراهيم سليم (أبوظبي) 
هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، شملت جبل جيس والظيت والحديبة والجير ومناطق متفرقة من  دبي وأم القيوين ورأس الخيمة.
وقال المركز الوطني للأرصاد، إن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية دافئة رطبة مع تيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا، مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب، يستمر حتى الخميس.
ولفت إلى أن الطقس من الثلاثاء إلى الخميس، يكون غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، حيث تزداد كميات السحب على فترات على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من الدولة، مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة، فيما يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الأربعاء.
ويتميز شهر يناير، وفقاً لسماته المناخية بانخفاض  درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام.

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