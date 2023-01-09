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سوريا.. مستقبل أفضل

سوريا.. مستقبل أفضل
10 يناير 2023 00:15

الإمارات تؤكد التزامها وموقفها الثابت بدعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا، وترحيبها الدائم بالقرارات الأممية المتخذة في هذا الشأن، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا، باعتباره خطوة مهمة لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد، خاصة في هذا التوقيت الذي يحتاج فيه ملايين السوريين للإغاثة لاسيما مع تفاقم أزمات الغذاء والصحة عالمياً.
الإمارات التي تؤكد موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري، تؤمن بأن أي تأخير في التوصل إلى حل مستدام للأزمة السورية سيفاقم معاناة السوريين الإنسانية، وأن لا حل للأزمة إلا الحل السلمي الذي يضمن سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ويضع حداً للإرهاب والتطرف الذي ينمو في دوائر الصراع، كما ينهي التعقيد في المشهد الإنساني، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على أزمة تعرض خلالها الشعب السوري لظروف معيشية من ضمن الأسوأ في العالم.
القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع يؤكد إدراك المجتمع الدولي لصعوبة الأوضاع الإنسانية في سوريا، ووضع احتياجات الشعب السوري فوق أي حسابات سياسية، وضرورة التحرك من أجل احتواء تداعياته، بالتزامن مع جهود أممية مبذولة للتوصل إلى اتفاق سياسي، وهو ما تدعمه الإمارات انطلاقاً من مسؤوليتها في صون السلم والأمن الدوليين، ودعم تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

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