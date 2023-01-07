التاريخ لا يميل إلى «حامل اللقب»!

سلطان آل علي (دبي)



لا يميل التاريخ إلى «حامل اللقب» في كأس الخليج، وتوضح الأرقام، أنّ 5 مرات فقط، ذهبت فيها البطولة إلى «حامل اللقب»، وهما الكويت والسعودية.

ويملك الكويت «نصيب الأسد»، بعدما انتزع أول 3 بطولات له حاملاً للقب بشكل متتالي في نسخ 1972 و1974 و1976، كما أكمل اللقب الرابع في 1998 بصفته حامل لقب بطولة 1996.

وتمكن المنتخب السعودي من تسجيل اسمه في قائمة الأبطال بتحقيقه لـ «خليجي 2003» بصفته حامل لقب 2002، وهي النسخة الأخيرة التي شهدت تحقيق حامل اللقب للبطولة، وأكملت البطولة 8 نسخ متتالية من دون تكرار الأمر.

فهل يتمكن البحرين بطل «خليجي 24» من إعادة الذكريات، وتسجيل اسمه في قائمة الأبطال، إلى جانب الكويت والسعودية؟ أم تستمر سلسلة عدم تكرار الأبطال حاضرة؟

الأبطال حاملي الألقاب



1972: الكويت

1974: الكويت

1976: الكويت

1998: الكويت

2003: السعودية