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الرياضي

4 دول الأكثر استضافة لكأس الخليج

4 دول الأكثر استضافة لكأس الخليج
6 يناير 2023 18:50

 
سلطان آل علي (دبي)


تستقبل العراق كأس الخليج بنسختها الـ25 على أرضها بالبصرة للمرة الأولى منذ 44 عاماً، حيث كانت الاستضافة الأولى لـ «خليجي 5» عام 1979، والتي حققها المنتخب العراقي على أرضه وبين جماهيره، ومن بعدها غابت البطولة عن الأراضي العراقية حتى هذه النسخة الاستثنائية التي تجمع الخليج من جديد في «أرض الرافدين».
وتتساوى 4 دول في عدد مرات الاستضافة، حيث استضافت البحرين وقطر والكويت والسعودية البطولة 4 مرات مختلفة. وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات وعُمان بالاستضافة 3 مرات، ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية، وأخيراً يأتي اليمن الذي استضاف البطولة مرة واحدة فقط.
وإذا ما نظرنا إلى أطول مدة بين نسختين، تظل الفترة بين نسختي خليجي 1998 و2002 هي الأطول بنحو 3 سنوات و3 أشهر تقريباً.
وتمثل هذه النسخة في 2023 و النسخة الأخيرة في 2019 ثاني أطول مدة بـ3 سنوات وشهرين تقريباً، في حين أنّ أكثر النسخ التي لم تشهد فارقاً بينها هي التي لعبت في 2002 و2003 و2004 بشكل متتالٍ.

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خليجي 25
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أكثر الدول استضافة للبطولة


قطر: 4
البحرين: 4
الكويت: 4
السعودية: 4
الإمارات: 3
عُمان: 3
العراق: 2
اليمن: 1

قطر
البحرين
كأس الخليج
الإمارات
الكويت
السعودية
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