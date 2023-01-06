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«أفضلية البدايات» سلاح «الأبيض»

«أفضلية البدايات» سلاح «الأبيض»
6 يناير 2023 13:57

 
معتصم عبدالله (دبي)


يدشن منتخبنا مشواره في «خليجي 25»، بمواجهة البحرين ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثانية، مدفوعاً بـ «أفضلية البدايات» في المشاركات الـ 23 السابقة في بطولات «كأس الخليج»، والتي استهلها منذ النسخة الثانية في 1972 بالسعودية، وصولاً إلى النسخة السابقة «24» في قطر 2019.
وحقق «الأبيض» 11 انتصاراً في مبارياته الافتتاحية في «كأس الخليج»، مقابل التعادل في 5 مواجهات أخرى
والخسارة في 7، قبل مباراته المرتقبة أمام نظيره البحرين على ملعب الميناء بمدينة البصرة العراقية.
واستهل منتخب الإمارات انتصاراته في مبارياته الافتتاحية، بالتزامن مع أول مشاركة في «خليجي 2» بالسعودية عام 1972، حينما تغلب على نظيره القطري بهدف سهيل سالم والذي يعد صحاب أول هدف لـ «الأبيض» في المحفل الخليجي.
وحافظ «الأبيض» على سجله خالياً من الخسارة في المباريات الافتتاحية لكأس الخليج في آخر 6 نسخ، وتعود الخسارة الأخيرة في «ضربة البداية» لنسخة 2007 «خليجي 18» بالإمارات، والتي شهدت الاحتفال باللقب الأول أمام عُمان في النهائي 1-0، بعد الخسارة أمام ذات المنافس في الافتتاح 1-2.
والتقى «الأبيض» نظيره البحرين في «ضربة البداية» لمنافسات كأس الخليج، في ثلاث مناسبات سابقة قبل مباراة الليلة، من أصل 16 مواجهة سابقة بين المنتخبين، وخسر منتخبنا المواجهة الأولى 2-3 في «خليجي 4» بقطر 1976، مقابل فوزين على التوالي في نسختي «خليجي 9» بالسعودية 1988 بنتيجة 2-0، و«خليجي 14» بالبحرين 1998 بنتيجة 1-0.

سجل «الأبيض» في المباريات الافتتاحية

المباريات: 23 

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الفوز: 11

التعادل: 5 

الخسارة: 7

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