الجمعة 6 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«خليجي».. لقاء الأشقاء

«خليجي».. لقاء الأشقاء
6 يناير 2023 00:15

كل شيء جاهز للقاء الأشقاء في مدينة البصرة التي تشهد اليوم انطلاق «ضربة البداية» لبطولة «خليجي 25»، في نسخة تعود بالذاكرة 44 عاماً عندما استضاف العراق بطولة الخليج العربي الخامسة في العام 1979، وها هي تحط رحالها من جديد في بلاد الرافدين، لتعيش الجماهير الخليجية فرحة التنافس على الظفر بالكأس في أجواء من الحفاوة والترحيب الرسمي والشعبي والاستعداد الكامل لإنجاح التظاهرة الرياضية.
مدينة «الثلاثة ملايين نخلة» تكتظ بالآلاف من الوفود الرياضية والإعلامية والمشجعين من دول الخليج، يتجولون في أجواء آمنة، بشوارعها وأزقتها وأسواقها ومطاعمها، وتتزين المدينة بمئات من اللوحات الترحيبية بالفرق المشاركة، فيما يتسابق الأشقاء العراقيون إلى الترحيب بضيوف البطولة، كما اكتملت التجهيزات لانطلاق المنافسات في ملاعبها الثلاثة، التي يتوجها استاد «جذع النخلة» التحفة المعمارية الرائعة والشاهد على عزم العراقيين على الوحدة وتحقيق التنمية وترسيخ الاستقرار في البلاد.
البطولة التي ولدت في العام 1970، تعد إحدى أهم البطولات في المنطقة بالنسبة لأبناء الخليج، وتحظى بشعبية ومتابعة واسعتين، كما تتميز بالحماس والإثارة والتنافس للحصول على اللقب، وبروح رياضية وأداء فني متميز ودعم من الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة.. نتمنى لمنتخبنا «الأبيض» ولكل الأشقاء المشاركين التوفيق، وأن نشهد نسخة جديدة من «خليجي» في البصرة، تضاف إلى سجل البطولة الحافل، وتترسخ ذكراها الرائعة في أذهان أبناء الخليج.

أخبار ذات صلة
كأس الخليج: 24 بطولة.. كل نسخة «حكاية» لا تُنسى
3 ملايين نخلة ترحب بكأس الخليج في البصرة
خليجي 25
تابع التغطية كاملة
دورة كأس الخليج
البصرة
كأس الخليج
خليجي 25
كأس الخليج العربي
بطولة كأس الخليج
آخر الأخبار
موسم الحج
عربي ودولي
وزارة الحج السعودية: يسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم
اليوم 08:49
بلباو وبيتيس يستعرضان في كأس إسبانيا
الرياضي
بلباو وبيتيس يستعرضان في كأس إسبانيا
اليوم 08:47
«السيتي» لا يستسلم!
الرياضي
«السيتي» لا يستسلم!
اليوم 08:40
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
دنيا
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
اليوم 08:23
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
عربي ودولي
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
اليوم 08:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©