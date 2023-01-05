«خليجي».. لقاء الأشقاء

كل شيء جاهز للقاء الأشقاء في مدينة البصرة التي تشهد اليوم انطلاق «ضربة البداية» لبطولة «خليجي 25»، في نسخة تعود بالذاكرة 44 عاماً عندما استضاف العراق بطولة الخليج العربي الخامسة في العام 1979، وها هي تحط رحالها من جديد في بلاد الرافدين، لتعيش الجماهير الخليجية فرحة التنافس على الظفر بالكأس في أجواء من الحفاوة والترحيب الرسمي والشعبي والاستعداد الكامل لإنجاح التظاهرة الرياضية.

مدينة «الثلاثة ملايين نخلة» تكتظ بالآلاف من الوفود الرياضية والإعلامية والمشجعين من دول الخليج، يتجولون في أجواء آمنة، بشوارعها وأزقتها وأسواقها ومطاعمها، وتتزين المدينة بمئات من اللوحات الترحيبية بالفرق المشاركة، فيما يتسابق الأشقاء العراقيون إلى الترحيب بضيوف البطولة، كما اكتملت التجهيزات لانطلاق المنافسات في ملاعبها الثلاثة، التي يتوجها استاد «جذع النخلة» التحفة المعمارية الرائعة والشاهد على عزم العراقيين على الوحدة وتحقيق التنمية وترسيخ الاستقرار في البلاد.

البطولة التي ولدت في العام 1970، تعد إحدى أهم البطولات في المنطقة بالنسبة لأبناء الخليج، وتحظى بشعبية ومتابعة واسعتين، كما تتميز بالحماس والإثارة والتنافس للحصول على اللقب، وبروح رياضية وأداء فني متميز ودعم من الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة.. نتمنى لمنتخبنا «الأبيض» ولكل الأشقاء المشاركين التوفيق، وأن نشهد نسخة جديدة من «خليجي» في البصرة، تضاف إلى سجل البطولة الحافل، وتترسخ ذكراها الرائعة في أذهان أبناء الخليج.