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حماية الأقصى

حماية الأقصى
5 يناير 2023 00:15

تحركات دبلوماسية إماراتية على أكثر من صعيد بشأن التطورات التي شهدها المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد، حيث أدانت الدولة في بيان رسمي هذا الاقتحام، لكونه يعد خرقاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً، كما دعت إلى ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى.
كما تضمنت هذه التحركات اتصالات أجراها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع وزيري خارجيتي الأردن وتركيا، للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، والتنسيق ضد هذه الأعمال غير المقبولة، والانتهاكات الخطيرة والإجراءات الاستفزازية، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبطلب من دولة الإمارات والصين، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعاً طارئاً حول التطورات عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى، في خطوة تستهدف خفض التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بالتزامن مع دعم الجهود كافة، الإقليمية والدولية، المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وتجسيداً لنهج الإمارات الدائم والثابت بتأكيد أهمية حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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