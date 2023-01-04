«الهبيبة» تعانق كأس الإيذاع الابكار المفتوح

عبدالله عامر (التلة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن منافسات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل، كما شهد السباقات التي أقيمت على أرضية ميدان التلة بإمارة عجمان وخصصت لفئة الإيذاع لمسافة 6 كلم جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل.

وكسبت «الهبيبة» لحميد سعيد النيادي كأس الإيذاع الابكار المفتوح بعد وصولها في المركز الاول وأنهت مسافة الشوط بزمن قدره 9:08:5، وفي الشوط الثاني طار «الجاهلي» لمانع خليفة بن حماد الشامسي ببندقية الإيذاع الجعدان وقطع مسافة الشوط بزمن قدره 9:05:2، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «هوايل» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بزمن قدره 9:11:8، الشوط الرابع «طرابلس» لأحمد خليفة بن زاهرة الخييلي بزمن قدره 9:13:9، الشوط الخامس «ملبي» لمحمد غانم علي بن يداه المنصوري بتوقيت قدره 9:13:9، الشوط السادس «المسك» لعلي حمد بن نظيمه الجديلي بزمن بلغ 9:16:1، الشوط السابع «شاهين» لسهيل حمود علي الوهيبي بزمن قدره 9:15:5، الشوط الثامن «عجيب» لراشد خميس الغويص السويدي بزمن قدره 9:16:6، الشوط التاسع «شواهين» لمبارك محمد وريقة العامري بزمن قدره 9:20:8، الشوط العاشر «الظبي» لسهيل محمد ذويب العامري بزمن قدره 9:23:4.

وكانت الفترة الصباحية في المهرجان قد شهدت انتزاع «غزلان» لمحمد شطيط مصبح الكثيري لقب الشوط الأول ايذاع أبكار، بعد أن قطعت مسافة الـ 6 كلم، بتوقيت زمني قدره 9:11:02 دقيقة، وفازت بناموس الشوط الثاني «غنايم» لسالم كاسب المسافري، بتوقيت زمني قدره 9:16:06 دقيقة، وتصدر «مشاكل» لحميد عبيد سالم التميمي الشوط الثالث، في توقيت زمني قدره 9:18:02 دقيقة.

ونال «المهندس» لعبدالرحمن خاطر هاشل الشامسي، الفوز في الشوط الرابع، بتوقيت زمني قدره 9:13:04 دقيقة، وكسبت«محله» لمتعب حمد متعب العامري، الشوط الخامس، بتوقيت زمني قدره 9:21:01 دقيقة.

في الشوط السادس، فازت «الهدة» لأحمد فاضل عبدالله المعمري، بتوقيت زمني قدره، 9:17:08 دقيقة، في الشوط السابع، فاز «مرموق» سالم دويس علي الخييلي، في توقيت زمني قدره 9:21:01 دقيقة، وفي الشوط الثامن، تفوق «ربدان» لحميد محسن الفلاحي، بتوقيت زمني قدره 9:15:01 دقيقة، وفي الشوط التاسع حصلت «دكتورة» لحمودة محمد الظاهري على اللقب، بتوقيت زمني قدره 9:27:05 دقيقة، وفي عاشر الأشواط فازت «هملولة» لعبيد غديرحمدان الجحافي، بتوفيت زمني قدره 9:16:03 دقيقة.

واسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر حتى السادس عشر، عن فوز، «مشاكل» لسلطان الراعي النخيرة الشامسي، و«مكلف» لمطر محمد مساعد المنصوري، و«أكيد» لمنصور سالم راشد حضيرم الكتبي، و«فن» لمحمد بخيت برقان المقارح، و«حلوة» لسعيد صالح سعيد العامري، و«عادة» لحميدة محمد سالم الزرعي.