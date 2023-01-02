رؤية وتطلعات

إنجازات حكومية خلال عام 2022، انعكست بشكل واضح على تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وعملت على إطلاق العنان للجهود الوطنية للتميز في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الهادفة إلى دفع مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة الدولة وتنافسيتها في مختلف المجالات، وتحقيق تطلعات الشعب إلى مزيد من الرخاء والازدهار والريادة.

مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق مع إطلالة العام الجديد نحو بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، عبر خطط استشرافية، وجهود وكفاءات وطنية، وطموح لا حدود له، لتتصدر مؤشرات التنافسية، وتعزز قدرتها ومرونتها في التعامل مع المستجدات والمتغيرات، وتمضي لتحقيق هدفها في رحلة الخمسين بأن يكون اقتصاد الإمارات الأنشط والأفضل عالمياً، وأن تكون دولتنا نموذجاً تنموياً متفرداً.

الهوية الوطنية، والبيئة، والتعليم، والتوطين، والشراكات الاقتصادية، 5 أولويات أقرتها الحكومة التي تعتبر الأكثر قدرة على التكيف عالمياً، للعام الجاري 2023، لتصب في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتترجم الأهداف الوطنية وترسخ مبادئ الخمسين، وتضمن استدامة مسيرة النمو وقدرتها على تجاوز أي تحدٍّ، عبر العمل بنهج استباقي، وتكثيف جهود فرق العمل الحكومية، ومضاعفة الإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع المجتمع وقطاعاته، وترسيخ ثقافة التميز في العمل الحكومي.