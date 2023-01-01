طلبتنا نحو المستقبل

طلبة المدارس في الدولة يعودون إلى مقاعدهم لاستكمال العام الدراسي، وسط استعدادات بذلتها وزارة التربية والتعليم لاستقبالهم وإجراءات أقرتها بهدف مواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة أطرافها وعناصرها، وتعزيز التعاون مع الشركاء، وتزويد الأجيال بالمعرفة والمهارات من أجل تعزيز مشاركتهم الفعالة في المسيرة التنموية المستقبلية لدولة الإمارات.

التعليم الذي يتصدر أولويات القيادة الرشيدة، يخطو بكل ثقة نحو المستقبل، من خلال عمليات تطوير دائمة وشاملة تدعم مسيرة الطلبة وتمكنهم وتزودهم بأفضل المعارف والمهارات وأدوات التكنولوجيا، إضافة إلى أنها ترفد الاقتصاد الوطني بموارد بشرية على قدر عالٍ من الكفاءة، وتساهم في إبراز المواهب لدى الأجيال المتعاقبة، وتعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات.

مزايا القطاع وتطور البنية التحتية والتكنولوجية والإدارية، كانت أساساً في إثبات قدرة التعليم ومرونته في التعامل مع مختلف التحديات بكل كفاءة وفاعلية، بالتوازي مع الاستمرار في عمليات التطوير والتحديث سواء في المدارس أو المناهج الدراسية أو تعزيز قدرات المعلمين، إلى جانب إطلاق المبادرات اللامنهجية الهادفة لصقل مهارات الطلبة ومواهبهم، وتطبيق الخطط المستقبلية القائمة على الابتكار والاستدامة والريادة.