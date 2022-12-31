عام جديد مليء بالإنجازات

الإمارات تتطلع دائماً إلى المستقبل بثقة وثبات، استناداً إلى كفاءاتها الوطنية ومكانتها العالمية وتأثيرها الإنساني في المنطقة والعالم.

أمس، غادرنا عام 2022 محملاً بكم هائل من الإنجازات، والمكاسب العظيمة على المستويات كافة، وبقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سوف يحمل العام الجديد 2023 لأبناء الوطن المزيد من الخير والسعادة والنماء.

وكل يوم من عامنا تتحقق لأبناء الوطن الإنجازات والنجاحات في شتى المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمعرفية، وغيرها، وسيكون العام الجديد، برؤية وإرادة قيادتنا الرشيدة، عام نجاحات غير مسبوقة، تواصل بها حكومتنا العمل لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة والسعادة للمواطنين.

في 2023، كما في كل الأعوام، سيكون بناء الإنسان الإماراتي وسعادته، هدفاً أول، وغاية أسمى لكل مشروع وعمل وطني، وأساساً راسخاً ثابتاً في كل مبادرات القيادة الرشيدة، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية والتنموية التي تنفذها الحكومة بأعلى المعايير والمواصفات، لرفعة الوطن والمواطن...

وكل عام والإمارات قيادة وشعباً بخير.