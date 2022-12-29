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«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه

«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
29 ديسمبر 2022 09:00

 
لندن (د ب أ)
واصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا 3 / 1 على مضيفه ليدز يونايتد، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي، حامل لقب البطولة في الموسمين الماضيين، إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال، الذي يتربع على الصدارة. في المقابل، فيما توقف رصيد ليدز يونايتد، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات، عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر. 

وافتتح رودري التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 45، قبل أن يضيف النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدفين الثاني والثالث للفريق السماوي في الدقيقتين 51 و64 على الترتيب. 

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وتألق هالاند في مدينة ليدز، التي ولد بها قبل 22 عاما، تحت أنظار والده آلف إينج هالاند، الذي سبق له الدفاع عن ألوان الفريقين حينما كان لاعبا، ليعزز النجم النرويجي الدولي صدارته لقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 20 هدفا، بفارق 7 أهداف أمام أقرب ملاحقيه هاري كين. 
وبدا أن سيتي سينهي الشوط الأول بشكل محبط، قبل أن يسجل لاعب الوسط الإسباني رودري أخيرا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، حيث هز الشباك بعد أن تصدى ميلييه للكرة قبلها مباشرة.
وقال هالاند في تصريحات لأمازون «لدي هدف على صعيد تسجيل الأهداف لكن لا يمكنني الإفصاح عنه، قلت للتو داخل غرفة الملابس إنه كان بإمكاني تسجيل خمسة أهداف لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا، علينا أن نلحق بأرسنال. كان بإمكاني تسجيل هدفين آخرين لكن هذه هي الحياة ويجب أن أتدرب أكثر».
وخسر سيتي آخر مباراة له في الدوري قبل فترة توقف كأس العالم أمام برنتفورد لكنه سيطر على المباراة خاصة مع تألق هالاند الذي بدأ الهجوم على مرمى ليدز في الثانية 36 من بداية اللقاء لكن حارس ليدز تصدى لمحاولته.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليدز يونايتد
إيرلينج هالاند
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