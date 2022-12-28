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التعليم.. طريق التنمية

التعليم.. طريق التنمية
29 ديسمبر 2022 00:15

منظومة تعليمية إماراتية ريادية ترتقي، عبر جهود متوازية، بالطالب والمعلم وتطوير البيئة التعليمية، حيث أولت الدولة منذ تأسيسها الأهمية القصوى للتعليم كونه أساس بناء الإنسان، وطريق التنمية، والدافع لارتقاء الأمم، فانتشرت المدارس في مختلف مناطق الدولة، وارتفعت بشكل ملحوظ كفاءة المعلمين والموارد البشرية، وتطورت أساليب التعليم والمناهج لتواكب التطورات المتسارعة في هذا الميدان، ضمن إطار راسخ من الحفاظ على الثقافة واللغة وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال.
الإمارات الدولة العربية الأكثر إنفاقاً على التعليم، والأولى عربياً من حيث بقاء الطلبة في نظام التعليم، وفق أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أشار إلى ارتباط هذه المؤشرات التعليمية بمستوى النمو المتحقق، بما يؤكد ارتباط التعليم بشكل رئيس في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، وتعزيز دور الفرد في العملية التنموية، خاصة أن مسيرة الخمسين للإمارات تقوم على اقتصاد المعرفة الذي يتطلب بناء أجيال متسلحة بالعلم والإرادة وأدوات العصر لتكون قادرة على مجابهة تحديات المستقبل.
 الرؤية الوطنية الخاصة بالتعليم تصب في النهاية بدعم الاقتصاد المستدام والمسيرة التنموية برمتها، عبر تزويد الأجيال الجديدة بالعلم والمعرفة والمهارات المتقدّمة، وإعداد الخطط والمبادرات وتقييم جميع المشاريع والأدوار، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ توجهاتها المستقبلية، وضمان التميز والجودة، وتعزيز مهارات وقدرات أبنائنا التخصصية والتربوية والإبداعية، من أجل ترسيخ مكانة الإمارات في ساحة التنافسية العالمية.

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