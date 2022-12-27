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الطاقة المتجددة.. إماراتية

الطاقة المتجددة.. إماراتية
28 ديسمبر 2022 00:01

تقارير دولية وإقليمية توثق جهوداً متنامية للإمارات في تفعيل مجالات الطاقة النظيفة، جعلت منها دولة ريادية في هذا القطاع الذي تتصاعد أهميته في ظل التحديات العالمية الناتجة عن تداعيات التغير المناخي، جرّاء ارتفاع مستوى الانبعاثات، وتأثر النظم البيئية الطبيعية، وتراجع المسطحات المائية ومستويات الإنتاج الزراعي، ما انعكس أيضاً على الأمن الغذائي للمجتمعات في العالم.
ريادة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة تنطلق من رؤى واستراتيجيات تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، في إطار سعيها للوصول إلى الحياد المناخي في 2050، وذلك عبر مسارات عدة أهمها استثمار 600 مليار درهم في مشاريع الطاقة المتجددة، وعقد شراكات دولية لتنفيذ استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في هذا المجال، بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
الإمارات تؤمن بأن الطريق الأمثل والأسرع لتحقيق الحياد المناخي يتمثل في تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة، وهو في صدارة ما تتبناه ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ «COP28» العام المقبل، ذلك أن الطاقة المتجددة تساهم في أمن الطاقة وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة بتكاليف مناسبة، خاصة للدول الناشئة والنامية، إلى جانب خفض مستويات الانبعاثات إلى درجات أقل بكثير، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة والعالم.

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