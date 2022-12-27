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افتتاح ملعب الميناء استعداداً لـ «خليجي 25»

افتتاح ملعب الميناء استعداداً لـ «خليجي 25»
27 ديسمبر 2022 13:30


بغداد (أ ف ب) 

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افتتاح ملعب الميناء استعداداً لـ «خليجي 25»

افتتح في مدينة البصرة، إحدى المدن الرئيسية والكبيرة في جنوب العراق، أمس، ملعب الميناء ثاني ملعبين رئيسين تقام عليهما مباريات بطولة خليجي 25، المقررة من 6 إلى 19 يناير 2023.
وتملك مدينة البصرة الغنية بالبترول، ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد والتي تقع أقصى الجنوب وعلى رأس الخليج العربي، ملعبين دوليين خصصا لاستضافة مباريات بطولة خليجي 25، الأول ملعب البصرة (سعة 65 ألف متفرج) والثاني ملعب الميناء (سعة 30 ألف متفرج).
وصمم ملعب الميناء وفق طراز معماري يحاكي تاريخ وطبيعة المدينة وعلاقتها بإرث الخليج العربي، ويظهر حائط الملعب على شكل أمواج بحرية، يغطيه سقف دائري مفتوح على هيئة أشرعة كانت تستخدمها السفن والقوارب في رحلاتها التجارية في البحر.
ودشن ملعب الميناء بإقامة مباراة ودية بين فريقي نادي الكويت الكويتي ومضيفه الميناء العراقي الذي يُعد أول فريق ينقل درع الدوري العراقي خارج العاصمة بفوزه في لقب المسابقة المحلية في موسم 1977- 1978، انتهت لمصلحة الضيوف (2-1).
سجل ثنائية الكويت علي حسين (57) وطه ياسين (66) وقلص كرار محمد للميناء من ركلة جزاء في الدقيقة (89).
ويستضيف ملعب الميناء مباريات المجموعة الثانية في خليجي 25 والتي تضم منتخبات قطر والإمارات والكويت، إلى جانب حامل اللقب منتخب البحرين.
وتنطلق منافسات هذه المجموعة في السابع من يناير 2023 بلقاء طل النسخة الأخيرة المنتخب البحريني بنظيره الإماراتي.
وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج العربي بعد الأولى في عام 1979، وأحرز لقب نسختها الخامسة صاحب الأرض والجمهور منتخب أسود الرافدين بقيادة المدرب الراحل عمو بابا، الذي يدين له العراق بإحرازه الألقاب الثلاثة التي تحفل بها مشاركة العراق في المسابقة الإقليمية التي تتمتع بشعبية واهتمام لافتين في منطقة الخليج العربي. 

منتخب الإمارات
كأس الخليج العربي
كأس الخليج
منتخب البحرين
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