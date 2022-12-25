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ليحل السلام

ليحل السلام
26 ديسمبر 2022 00:15

في الأعياد، تعمّ الأماني بأن يحل السلام والأمن على كل بقاع الأرض، خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات، وما تواجهه الدول والشعوب من تحديات مشتركة تفرض عليها التوحد في مواجهتها، ذلك أنها تمس الجميع، فالمناخ والغذاء والصحة، كأقرب مثال، مشتركات إنسانية، لا يمكن أن يتحقق أي تقدم فيها إلا عبر كلمة سواء تنهي المعاناة، وتزهر بالاستقرار.
من الإمارات، التي تجسد نموذجاً للتلاقي والتعايش والتسامح في أبهى صوره، ومن وطن احتضن جلّ الأعراق والألوان والديانات، تتجدد الدعوات بلقاء العالم على الخير والمحبة، ونبذ أي مظهر للعنف والتمييز والعنصرية والإرهاب، والتشاركية بين الدول والمجتمعات وبين الرجال والنساء، لمواجهة التحديات والنهوض بالأوطان، والسعي حثيثاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وبانتهاج الحوار البنّاء والتفاهم كأداة مثلى، ولا طريق غيرها، لإحلال الأمن والسلام.
من الإمارات، وطن الأخوة الإنسانية، نشارك جميع المسيحيين فرحتهم بعيد الميلاد، ونبارك وندعم كل الفرص والجهود التي تبذلها قوى الخير ليعمّ السلام في العالم، ولتنعم الشعوب بالاستقرار والازدهار والرخاء، ولتتوحد المساعي لتعزيز الحوار والتعايش الإنساني ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، حاضراً ومستقبلاً.
 وبهذه المناسبة، تتقدم صحيفة «الاتحاد» بالتهنئة والتبريك لكل المحتفين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم، وتتمنى لهم عاماً جديداً سعيداً.

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