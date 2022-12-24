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موقف أصيل

موقف أصيل
25 ديسمبر 2022 00:15

موقف الإمارات ثابت وراسخ في إدانة أعمال العنف وجرائم الإرهاب والاعتداءات التي تستهدف الأبرياء أينما كانوا. فكل ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، هو موضع استنكار الدولة - قيادة وشعباً - لأنه يتنافى مع المبادئ الإنسانية العليا. وسياسة الإمارات الراسخة، تؤكد، باستمرار، ضرورة العمل من أجل السلام والتعايش المشترك القائم على قيم التسامح والاحترام المتبادل، كما تشدد الدولة دوماً على حل الأزمات عبر الحوار والتسويات السياسية التي تحقن الدماء، وتحول دون تفاقم المعاناة البشرية؛ لأنه بذلك تتهيأ أفضل الظروف لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الطموحة التي تضمن للشعوب حقوقها الأصيلة في العيش الكريم برفاهية ورخاء، واطراد التقدم والتطور البشري. وتتمسك الدولة بهذه السياسات في مواجهة كل ما يهدد الأمن والاستقرار في العالم أجمع. فهي تدين وتستنكر حادثة إطلاق النار التي أوقعت قتلى وجرحى بين الأكراد في فرنسا، بالقدر نفسه الذي أدانت به هجوماً إرهابياً أوقع قتلى وجرحى بين صفوف عناصر الأمن في شمال العراق، مع تضامنها الكامل مع الدول والحكومات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، وتعاطفها الشديد مع الضحايا وذويهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. هذه هي الإمارات التي تحرص باستمرار على مد يد العون والمساندة للآخرين وقت الأزمات والملمات، وفي مواجهة كل التحديات.

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