المساعدات أولوية

الانقسامات حول ملف تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، تفاقم معاناة السوريين، وترفع من وتيرة الأزمة الإنسانية في بلد أضحى نحو 70% من سكانه بحاجة إلى مساعدات خلال العام المقبل، خاصة وأن أغلبهم من النساء والأطفال؛ لذلك فإن دولة الإمارات تدعم عبر جهود أممية تمديد هذه الآلية، كونها الحل الأفضل للمضي قدماً في الوقت الحالي، وتعود بالنفع على جميع السوريين في مختلف المحافظات.

وانطلاقاً من مواقف الإمارات الثابتة بأهمية العمل الإنساني، خاصة في ظل النزاعات والحروب، فإنها تؤكد ضرورة عدم تسييس الملف الإنساني وربطه بأي تقدم يمكن إحرازه على المستوى السياسي، نظراً لتصاعد الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات خطيرة، مع التأكيد على أهمية استعادة الهدوء وخفض التصعيد في المناطق السورية كافة، وخاصة في الشمال.

تداعيات صعبة على المسار الإنساني، جراء النزاع الدائر على الأرض في سوريا، لا يمكن احتواؤها إلا بالتوافق على الملف الإنساني في أسرع وقت، لضمان إزالة جميع العقبات، ومنها الأمنية، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والالتزام بعدم التدخل في العمليات الإنسانية، مع التأكيد على أهمية تحقيق تقدم على المسار السياسي، عبر اللجوء للحوار والتفاوض والآليات الدبلوماسية، لأن لا حلول عسكرية للصراعات، وصولاً إلى تسوية توقف معاناة الشعب السوري، وتحفظ سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.