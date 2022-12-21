اقتصادنا... انتعاش قوي

الإمارات تتجاوز أرقام النمو المتوقعة، وتمتلك آفاقاً اقتصادية إيجابية مستقبلاً، وتحقق أداء مالياً غير مسبوق، كما استطاعت أن تشكل حالة استثنائية في نمو حجم تجارتها الخارجية رغم التحديات والأزمات العالمية، وذلك بشهادة من كبرى المنظمات الاقتصادية الدولية، جراء سياسات استباقية انتهجتها الدولة، ومكنتها من أن تكون في صدارة الدول التي استطاعت تحصين اقتصادها، بمواجهة تداعيات الجائحة، والتصدي لأي تغييرات في حركة الاقتصاد العالمي.

الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني العام الحالي، وتوقع استمرار أرقام النمو في مؤشر تصاعدي خلال العام المقبل، بحسب صندوق النقد الدولي، يدلّلان بشكل أكيد على نجاعة نهج الإمارات لتحقيق هدفها بأن تكون الاقتصاد الأنشط والأسرع نمواً في العالم، من خلال إطلاق المشاريع النوعية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي، وتنشيط السياحة، وتحديث القطاعات الإنتاجية، وإبرام الشراكات الاقتصادية الشاملة مع مختلف الدول، إلى جانب ما تحقق من ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال.

الإمارات تعمل وفق رؤية مستقبلية اختطتها القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على الاقتصاد المستدام، لذلك فإن جميع المبادرات والمشاريع تنطلق من هذه الرؤية التي تدعمها أسس تنافسية، ومنظومة مثالية من الأمن والاستقرار، وبيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال العربية والأجنبية، وحاضنة للروّاد والمواهب والكفاءات، ما شكل حافزاً قوياً للمنظومة الاقتصادية الوطنية، ورافداً مهماً للعملية التنموية، وحقق النتائج التي نفخر بها عالمياً.