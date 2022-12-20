دعم الإمارات لأمن واستقرار العراق ثابت لا يتغير، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلد الشقيق، فالتدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية وأي محاولات للنيل من سيادته واستقلاله وسلامة أراضية، مرفوضة لأنها تؤثر على جهود العراق للعودة لدوره المهم في محيطه العربي والإقليمي، وتنعكس سلباً على استقرار المنطقة برمتها، لذلك فإن الجميع معنيون بدعم العراق والوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها، ودفعه لمواصلة مسيرته التنموية والاقتصادية وإعادة الإعمار.

الإمارات تجدد خلال مشاركتها في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، الذي انعقد في الأردن، وقوفها إلى جانب العراق لمواجهة كل ما يعترضه من تحديات، خاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من أزمات سياسة وأمنية، إضافة إلى الحاجة الملحة لتأمين إمدادات الطاقة وسلاسل الغذاء والتعامل مع تداعيات التغير المناخي، ما يتطلب تطويق هذه الأزمات وإيجاد الحلول لها عبر العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر.

الحل لأي أزمة يكمن بتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، خاصة أن التحديات في المنطقة والعالم أضحت مشتركة ولا يمكن مواجهتها بحلول فردية، وإنما ببناء جسور التواصل والتفاهم والتركيز على البعد الإنساني، وهو نهج إماراتي راسخ في التعامل مع مختلف القضايا، تعززه سياسات الدولة القائمة على نشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب ونبذ العنف والتطرف والكراهية من أجل تحقيق التنمية والسلام الذي نريده وتريده الشعوب.