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مستقبل التجارة.. من الإمارات

مستقبل التجارة.. من الإمارات
20 ديسمبر 2022 00:15

ثقة دولية متجددة بالإمارات، تعكس ثقلها وسمعتها في العالم، وتؤكد مكانتها مساهماً أساسياً في تحفيز التجارة الدولية، باختيارها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مطلع عام 2024، حيث تبحث164 دولة في أبوظبي مستقبل هذا القطاع، وسط تحديات وتغييرات متلاحقة تؤثر في حركة التجارة وانسيابيتها، تتطلب من الجميع التعاون لمواجهتها وإحداث إصلاحات مؤثرة تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات والاستثمار بين مختلف دول العالم.
ثقة العالم في الإمارات لاستضافة هذا الحدث المهم، ترتكز إلى التجربة التنموية الإماراتية، وتنافسية اقتصاد الدولة ومرونته وانفتاحه، واتباعها لنهج يعزز من أهمية الشراكات الشاملة، وإطلاقها مشاريع ومبادرات كبرى، إضافة إلى تبنيها سياسات وتشريعات وبيئة جاذبة للاستثمار، ناهيك عن «استثنائيتها» المعهودة وتحقيقها رقماً قياسياً جديداً في التجارة الخارجية خلال الأشهر الماضية، رغم توقعات منظمة التجارة العالمية بأن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليصل 3.5% العام الحالي.
ثقة العالم بالإمارات نابعة من قدرتها وإمكاناتها على قيادة دفة المرحلة الحالية من التحديات الدولية، وتولي زمام المبادرة لإشراك المجتمع الدولي في وضع تصورات لمستقبل التجارة الدولية وإقرار نظام تجاري عالمي فعّال يهدف إلى توفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة وسهولة الحركة، وضمان استمرار القطاع كمحرك للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وإطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية.

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