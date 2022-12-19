الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مزاد القميص الهولندي لمساعدة العمال المهاجرين

مزاد القميص الهولندي لمساعدة العمال المهاجرين
19 ديسمبر 2022 21:00

هانوفر (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«المونديال» يُزيد فرص رحيل «نجل تورام»!
«بصمة» النجوم العرب «حاضرة بقوة» في المونديال
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

جمع مزاد على قميص المنتخب الهولندي الذي شارك به في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، مبلغ 380 ألف يورو، وسيتم استخدام العائدات في المساعدة بتحسين وضع العمال المهاجرين في قطر.
ومن أجل تحقيق ذلك، قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه يخطط للعمل مع الاتحاد الدولي للعمال.
وسيتم توفير تلك الأموال للمساعدة في حماية العمال وحقوقهم والشؤون القانونية والدعم والأنشطة الاجتماعية، مثل كرة القدم.
كان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد صرح مؤخراً بأن هناك صندوق تعويضات للعمال بالفعل، وفي العام الماضي تم صرف 350 مليون دولار منه لصالح العمال، الذين حُرموا من أجورهم من قبل شركتهم التي تتابع حالياً أمام القضاء، وكذلك لصالح العمال الذين أصيبوا في إطار العمل، ولبعض الوفيات المرتبطة بالعمل في منشآت البطولة.
وبالنسبة لوضع العمالة المهاجرة في قطر، اتخذت الدوحة حزمة إصلاحات لتحسين أوضاعهم.
كان روني تسيمرمان نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري أن قطر «غيرت الكثير من الأمور بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة، وكذلك فيما يتعلق بظروف العمل للعمال الأجانب».
كما اعترف نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، في تغريدات نشرها خلال زيارة لقطر، بجهودها لإصلاح وضع العمال بها.

كأس العالم 2022
هولندا
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:44
"جي 42"
الإمارات
"جي 42" و"أسترازينيكا" توقعان اتفاقية لتصنيع منتجات دوائية مبتكرة
اليوم 17:36
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزيهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©