مزاد القميص الهولندي لمساعدة العمال المهاجرين

هانوفر (د ب أ)

جمع مزاد على قميص المنتخب الهولندي الذي شارك به في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، مبلغ 380 ألف يورو، وسيتم استخدام العائدات في المساعدة بتحسين وضع العمال المهاجرين في قطر.

ومن أجل تحقيق ذلك، قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه يخطط للعمل مع الاتحاد الدولي للعمال.

وسيتم توفير تلك الأموال للمساعدة في حماية العمال وحقوقهم والشؤون القانونية والدعم والأنشطة الاجتماعية، مثل كرة القدم.

كان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد صرح مؤخراً بأن هناك صندوق تعويضات للعمال بالفعل، وفي العام الماضي تم صرف 350 مليون دولار منه لصالح العمال، الذين حُرموا من أجورهم من قبل شركتهم التي تتابع حالياً أمام القضاء، وكذلك لصالح العمال الذين أصيبوا في إطار العمل، ولبعض الوفيات المرتبطة بالعمل في منشآت البطولة.

وبالنسبة لوضع العمالة المهاجرة في قطر، اتخذت الدوحة حزمة إصلاحات لتحسين أوضاعهم.

كان روني تسيمرمان نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري أن قطر «غيرت الكثير من الأمور بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة، وكذلك فيما يتعلق بظروف العمل للعمال الأجانب».

كما اعترف نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، في تغريدات نشرها خلال زيارة لقطر، بجهودها لإصلاح وضع العمال بها.