بجهود منسقة وفعاليات مميزة، تحتفي الإمارات على مدار العام باللغة العربية، للحفاظ عليها وتمكين الأجيال الجديدة من أدواتها، باعتبارها أساساً راسخاً للهوية الوطنية، قامت عليها حضارة الإمارات والعرب الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني، بدعم الأجداد والآباء. وتعمل الدولة - بتوجيهات القيادة الحكيمة - عبر مختلف مؤسساتها على تعزيز ونشر رسالة لغة الضاد بوصفها أداة للتواصل بين الشعوب والثقافات والحضارات، بالتأكيد على ثراء مخزونها الفكري والمعرفي وقدراتها الاستثنائية على مواكبة العصر بتطوراته التقنية. لقد قدمت اللغة العربية الكثير للمعرفة الإنسانية على مدار السنين، باعتبارها ركيزة مهمة للحضارة البشرية، ساعدت باعتبارها همزة وصل في استمرار تدفق العلوم والمعارف بين مختلف الثقافات عبر العالم، خلال مراحل مهمة من مسيرة التاريخ.

لذلك تولي القيادة الرشيدة، على الدوام، اهتماماً بالغاً لصيانة الفصحى والنهوض بها، والارتقاء بمكانتها في المجتمع المحلي وعبر العالم، بإطلاقها الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الفاعلة والبرامج ومعارض ومهرجانات الكتب والمؤتمرات والجوائز، لضمان استمرار إسهاماتها في ترسيخ التواصل الإنساني، باعتبارها أساساً متيناً للتسامح والتعايش بين الجميع.

وفي يوم 18 ديسمبر من كل عام، تذكِّر الإمارات المجتمعات الإنسانية عبر العالم كله بأهمية لغتنا الجميلة، باستشراف آفاق مستقبلها لتفعيل حضورها ودورها، وتعزيز قـــــدراتها عـــــلى الإبــداع والتجديد والتضامن بين البشر.