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السويدي اندرسون بطل جائزة الفورمولا-1 في الشارقة

السويدي اندرسون بطل جائزة الفورمولا-1 في الشارقة
16 ديسمبر 2022 20:19


الشارقة (الاتحاد)
انتزع بطل العالم السويدي جوناس اندرسون قائد الزورق رقم «1»، لقب سباق «جائزة الشارقة الكبرى»، أولى جولتي مسك ختام بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، التي تستضيفهما بحيرة خالد في إمارة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، وتنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمشاركة 18 من نخبة السائقين في العالم.
ونجح اندرسون في إنهاء مسار السباق الذي امتد على بحيرة خالد لـ 38 لفة، ومسافة 78 كيلومتراً، بالمركز الأول، متفوقاً بفارق 8.5 ثانية عن صاحب المركز الثاني الفنلندي سامي سيليو قائد زورق فريق الشارقة رقم 11، فيما ذهب المركز الثالث لصالح البولندي بارتيك مارساليك قائد زورق رقم 77، في نتيجة هي الأفضل لبارتيك خلال الموسم الحالي.
وأحيا السويدي اندرسون آماله في الحفاظ على لقب بطل العالم الذي حققه الموسم الماضي، بعد أن أهدى انتصاره في «جائزة الشارقة الكبرى» الحصول على 20 نقطة، كانت كافية لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط عن متصدر البطولة الحالي الأميركي شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 6 الذي دفع ضريبة غالية للأعطال الكهربائية وضعف أداء المحرك في اللفة الأخيرة والتراجع من مركز وصافة السباق وانهائه في المركز السادس.
كما جاءت نتيجة السباق قاسية على فريق أبوظبي، خاصة مع سائق الزورق رقم 5 ثاني القمزي، الذي افتقر للأداء التنافسي الكافي لتعويض انطلاقته المتأخرة من المركز التاسع، وإنهاء السباق في المركز السابع، في مركزٍ أدى إلى تخليه عن مركز وصافة ترتيب بطولة العالم للموسم الحالي، والتراجع إلى المركز الثالث برصيد 59 نقطة، تاركاً مركز الوصافة للسويدي اندرسون صاحب 66 نقطة، ومتأخراً بفارق 10 نقاط عن زميله في فريق أبوظبي شون تورنتي صاحب رصيد 69 نقطة.
وأحال ثلاثي صدارة الترتيب العام، تورنتي، واندرسون، والقمزي، أوراق تحديد هوية بطل العالم لموسم 2022، إلى يوم الأحد، في الجولة الختامية (الطريق إلى الشارقة - جائزة الشرق الأوسط)، في فرصة متاحة و20 نقطة إضافية ستحدد ملامح البطولة.

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