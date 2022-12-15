البحرين.. تنمية وسلام

نهضة حضارية تشهدها مملكة البحرين، عناصرها سياسات طموحة لإحداث التطوير وتكريس دولة المؤسسات والقانون، وخطط تنموية لتحقيق طموحات الشعب بالازدهار والرخاء، ومؤشرات ومراكز متقدمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، ونهج دبلوماسي حصيف لتعزيز مكانة الدولة في المنطقة والعالم.

في يومها الوطني الـ51، تجدد البحرين اليوم، هذه المسيرة بمزيد من الإنجازات لضمان أفضل مستقبل لأجيالها المقبلة، وترسخ نموذجها التنموي، وتستمر في ما يميزها بتبني سياسات خارجية متوازنة ومعتدلة تستهدف وحدة البيت الخليجي، وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، واستثمار كل الفرص لخدمة الشعوب ودعم سيادة الأمن والسلم، وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.

إلى جانب الإرث الثقافي والاجتماعي والتاريخ الواحد الذي يجمع الإمارات والبحرين، فإن البلدين الشقيقين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، يتشاركان الرؤى والأهداف لتحقيق التنمية والسلام، ومواجهة التحديات في المنطقة، ودعم العمل الخليجي المشترك ووحدة الصف العربي، إلى جانب تعزيز البلدين شراكتهما الاستراتيجية كونهما نموذجاً رائداً للتعاون في المنطقة، ويتمتعان بثقل سياسي واستراتيجي، ويعملان من أجل الإنسانية والسلام.

كل عام ومملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعباً بألف خير.