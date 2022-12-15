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منح البوسنة وضع "دولة مرشحة" لعضوية الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي (يمين الصورة) إلى جانب علم البوسنة
15 ديسمبر 2022 23:01

أبلغ دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن البوسنة والهرسك تلقت رسميا قرار منحها وضع "دولة مرشحة" لنيل عضوية التكتل.

كان وضع البوسنة والهرسك، كمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشروطا بإجراء إصلاحات تتعلق بسيادة القانون والمعايير الديمقراطية والإدارة العامة في الدولة الواقعة في غرب البلقان.

يأتي تقدم البوسنة نحو العضوية في إطار ضغط أوسع نطاقا في الاتحاد الأوروبي من أجل التوسع في غرب البلقان.

يعد منح البوسنة وضع دولة مرشحة أول خطوة في مسار طويل ومعقد لنيل عضوية التكتل ويتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي الحالية بالإجماع.

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المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
البوسنة والهرسك
عضوية
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