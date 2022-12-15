جائزة أبوظبي للجو جيتسو بدون بدلة تنطلق السبت



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية يوم بعد غد السبت بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجو جيتسو بدون بدلة بمشاركة دولية واسعة من مختلف المدارس العالمية في اللعبة.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو مشاركة مئات اللاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة والعالم من الجنسيات كافة في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة.

ويقول فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «بعد نحو شهر من استضافة أبوظبي لأكبر بطولتين عالميتين على صعيد الرياضة، ونجاحها في استقطاب 7000 لاعب ولاعبة من شتى أنحاء العالم، تعود أجواء الحماس والندية من بوابة منافسات بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجو جيتسو بدون بدلة، التي ستجمع تحت مظلتها نخبة نجوم العالم للمنافسة على اللقب وحصد 2000 نقطة إضافية تسهم في تعزيز التصنيف الدولي للاعبين».

وأضاف: «تشهد البطولة إقبالا كبيرا على التسجيل من جميع الأعمار والجنسيات، في مشهد معتاد يعكس الثقة التي تحظى بها بطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي للمحترفين، لا سيما أنها تمثل محطة أساسية تؤهل المشاركين فيها لمواصلة تطوير أدائهم والاحتكاك مع أفضل اللاعبين والمواهب المحلية والعالمية».

وبدوره يقول طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو:«تشكل البطولة إحدى المحطات الأساسية لمنتسبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة وخارجها، وتأتي في توقيت مثالي مع بدء الموسم، حيث يحرص المشاركين من خلالها على الارتقاء بتصنيفهم المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، خصوصا أنها تمنح الفائزين بالمركز الأول 2000 نقطة تصنيفية، تشكل دافعا كبيرا لهم للخروج بأكبر المكاسب الممكنة».