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نحو القمر

نحو القمر
15 ديسمبر 2022 00:15

باستقبال المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بمنطقة الخوانيج، أول إشارة من المستكشف راشد الذي انطلق في مهمة إلى القمر، وبالتأكد من أن جميع أجهزة وأنظمة المستكشف تعمل تماماً، وبدخول المستكشف المصمم والمبنى بجهود وطنية 100%، إلى مدار القمر تمهيداً لهبوطه على الكوكب في أبريل 2023، تكون الإمارات قد أتمت عاماً فضائياً بامتياز، بإحرازها إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها في مجال الفضاء.
قطاع الفضاء في الإمارات، يميزه الإرادة، ويغمره الطموح، وتتوافر له كل الإمكانات والفرص بدعم القيادة الرشيدة؛ لذلك فإن الإنجاز لم يتوقف منذ إرسالها أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية، مروراً بإطلاق «مسبار الأمل» في مهمته لاستكشاف كوكب المريخ، وحتى إرسال المستكشف راشد إلى القمر، وإطلاق مشاريع مستقبلية عديدة، تتزامن مع جهودها لتأهيل كوادر إماراتية، وزيادة مساهمة قطاع الفضاء في تنويع الاقتصاد الوطني.
 الإمارات تسارع الخطى لترسيخ موقعها بين الدولة المتقدمة في مجال الفضاء، من خلال إطلاق المشاريع الفضائية التي تساهم في توفير البيانات للمجتمع العلمي الدولي بهدف توظيفها في إيجاد حلول لتحديات إنسانية مشتركة، ومنها التغيرات المناخية، واستدامة البيئة، والأمن الغذائي، ودعم مواجهة الكوارث التي شكلت مواضيع للبحث في حوار أبوظبي للفضاء مؤخراً، كما تنخرط الدولة بشكل فاعل في حشد الجهود الدولية لضمان استدامة الفضاء وأمنه، في إطار سعيها لتحفيز اقتصاد المعرفة وإحداث التنمية.

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