ميناء عالمي

توسعات في ميناء خليفة، أحد أهم الموانئ في المنطقة، ومن أهم موانئ المياه العميقة في العالم، تترافق مع نمو مطرد تشهده دولة الإمارات في حركة التجارة الدولية، وفتح أسواق جديدة مع شركاء تجاريين من اقتصادات رائدة وناشئة، وارتفاع وتيرة حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير من الدولة بصفتها بوابة تجارية مهمة للمنطقة، وكون ميناء خليفة يقع على أحد أكبر وأهم الطرق التجارية العالمية.

مشروع التوسعات التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتكلفة بلغت 4 مليارات درهم، تتوج عشر سنوات من عمر ميناء خليفة الذي تمكن خلال هذه الفترة البسيطة من تعزيز مكانته كأسرع الموانئ نمواً في العالم، والرابط مع أكثر من 1000 مركز تجاري وميناء عالمي، إلى جانب دوره في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، ومحرك مهم لأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي، ودفع المسيرة الاقتصادية والتنموية للدولة.

هذه التوسعات تخدم خطط ومساعي موانئ أبوظبي التي تمتلك 175 سفينة ووحدة بحرية وشبكة خطوطها تصل إلى معظم أنحاء العالم، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لتصل إلى 15 مليون حاوية وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول عام 2030، وترفع من مساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني وتنويعه، وترسخ مكانة أبوظبي كمحرك رئيسي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، كما تتماشى مع جهود الدولة وأهدافها للخمسين لبناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية.