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ريادة الفضاء

ريادة الفضاء
12 ديسمبر 2022 00:15

«المستكشف راشد» في طريقه إلى القمر، في إنجاز إماراتي جديد خلال العام الحالي، يضاف إلى سجلها المتنامي في الفضاء، ولتكون الدولة الرابعة عالمياً والأولى عربياً التي تهبط على سطح القمر في حال تكللت المهمة بالنجاح، ولترسخ ريادتها في القطاع وصناعته عالمياً، وتتوج مسيرتها التنموية في أحد أهم محاور اقتصاد المعرفة، إضافة إلى تحقيق رؤيتها الإنسانية في خدمة العِلم، وتمكين البشرية من الوصول إلى التطور والازدهار.
«المستكشف راشد» الذي تم بناؤه وتصميمه بجهود الخبراء والمهندسين الإماراتيين، بنسبة 100%، شكل شاهداً على مدى تقدم وتطور الكفاءات الوطنية، والمؤسسات الوطنية، ومراكز الأبحاث بمجال الفضاء خلال فترة وجيزة، كما مهد الطريق نحو اكتشافات كبيرة تؤثر في المسيرة العلمية العالمية، إلى جانب مساهمته في بناء اقتصاد محلي مستدام مبني على المعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب والاستثمار في مختلف القطاعات والتكنولوجيا والابتكار.
بعد «مسبار الأمل»، جاء «المستكشف راشد» لتلحق به خلال السنوات المقبلة العديد من المشاريع الأخرى، ضمن أهداف الدولة المستقبلية التي حددتها القيادة الرشيدة لارتياد الفضاء الخارجي، صعوداً إلى المريخ فالقمر ثم كوكب الزهرة، وصولاً إلى بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر في عام 2117.

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