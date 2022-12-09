قمم الشراكة

مشاركة إماراتية في ثلاث قمم ناجحة استضافتها السعودية، تنطلق من إيمان الدولة الثابت بأن المستقبل المزدهر، الذي تنعم فيه شعوب المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار والسلام، وتحصد ثمار التنمية، وتصل إلى ما تسعى إليه من تطور ورفاهية، لا بد أن يمر عبر طريق الشراكات، والتعاون والتواصل، واستثمار كل فرص الحوار بين الدول والشعوب، لتحقيق المصالح المشتركة.

الإمارات سعت عبر مشاركتها في القمتين الخليجية- الصينية والعربية- الصينية إلى تكامل الجهود وتوسيع آفاق التعاون التنموي والاقتصادي على مختلف الصعد، خاصة أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً وريادياً بالجهود التي تُبذل في ظل تصاعد حدة التحديات إقليمياً وعالمياً، ومنها التغير المناخي والأمن الغذائي، والمشاركة الفاعلة في الطاقة العالمية، لضمان استدامة التنمية، إلى جانب حرصها الدائم على التنسيق تجاه مختلف القضايا، بما يخدم ترسيخ أمن واستقرار الشعوب.

الإمارات تدعم كل جهد خليجي أو عربي يهدف إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع دول العالم، وتعزز مع الأصدقاء تحفيز مسارات العمل الجماعي، وتسعى لعقد الشراكات الاقتصادية، خاصة أن مبادئها وقيمها ومواقفها، وعلاقاتها التاريخية مع مختلف الدول، قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون من أجل تحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.