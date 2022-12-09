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بوتين يتوعد برد قوي إذا هوجمت روسيا بالنووي

بوتين يشارك في قمة إقليمية في بشكيك
9 ديسمبر 2022 19:06

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في بشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان على هامش قمة إقليمية، إن روسيا ليس لديها تفويض لشن ضربة نووية وقائية. لكن الأسلحة الروسية المتقدمة، التي تفوق سرعة الصوت، ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم.

وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو لن تتعرض للخسارة بسبب تحديد سقف السعر الذي فرضته الدول الغربية على صادرات النفط الروسي وإن الأوضاع المالية لبلاده ستصمد بشكل جيد، مشيرا إلى أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع "حاد للغاية" في أسعار الطاقة بالنسبة لمن فرضوا هذا السقف.

وقال "سنفكر في احتمال خفض الإنتاج إذا لزم الأمر". واعتبر أن الآلية التي وضعها الغرب "قرار غبي"، "لا يؤثر على روسيا".

وكرر أن بلاده لن تبيع النفط لمن ينصاعون لهذا السقف المحدد بستين دولارا أميركيا للبرميل والذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وأستراليا.

وقال إن موسكو تجهز ردا ستعلنه في الأيام القليلة المقبلة.

بخصوص الأزمة الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي أنه "سيكون من الضروري، في نهاية المطاف، التوصل إلى اتفاق".

وتساءل بوتين "كيف يمكن التوصل إلى اتفاق؟ وهل يمكن أن نتفاهم مع أحد؟ وبأي ضمانات؟"، مضيفًا "من الواضح أن هذا هو بيت القصيد (...) لكن في نهاية المطاف سيكون من الضروري التوصل إلى اتفاق. سبق أن قلتُ ذلك مرات عديدة: إننا مستعدون لهذه الترتيبات، نحن منفتحون، لكنّ ذلك يرغمنا على التفكير لمعرفة مع من نتعامل".

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المصدر: وكالات
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