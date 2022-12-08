حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025.

وكتب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»: «حمدان بن محمد: اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025 بإجمالي نفقات قدرها 205 مليارات درهم ... هذه الموازنة تعكس الاستدامة المالية للإمارة وتلبي طموحات المستقبل وتحفز الاقتصاد وترعى المجتمع وترسخ مكانة دبي الرائدة عالمياً».





































