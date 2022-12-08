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حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025

حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
8 ديسمبر 2022 17:43

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025.

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وكتب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»: «حمدان بن محمد: اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025 بإجمالي نفقات قدرها 205 مليارات درهم ... هذه الموازنة تعكس الاستدامة المالية للإمارة وتلبي طموحات المستقبل وتحفز الاقتصاد وترعى المجتمع وترسخ مكانة دبي الرائدة عالمياً».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
دبي
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