الغذاء.. زراعة وابتكار

الابتكار والبحث، والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي، أسس رئيسة في استراتيجية الإمارات لبناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، إلى جانب جهودها في تأمين أفضل مستويات جودة وسلامة الغذاء وإطلاق المبادرات للحد من الفقد والهدر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في طيف واسع من السلع الغذائية من خلال تبني أحدث تقنيات الإنتاج والتصنيع، وتأمين سلسلة إمدادات الأغذية، وامتلاكها خاصية التخزين الاستراتيجي، ما جعل الدولة في صدارة مؤشرات الأمن الغذائي عالمياً.

للإمارات دور مهم في تعزيز فرص تأمين الغذاء في العالم، خاصة في ظل التحديات الحالية، عبر إطلاق ودعم المبادرات الدولية للزراعة المستدامة، وتعزيز الشراكات الغذائية والمناخية مع الدول، إضافة إلى احتضان الفعاليات الكبرى المعنية بتعزيز فرص استدامة موارد الغذاء، ومنها انعقاد فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية الذي يشكل منصة عالمية للبحث في الاستثمارات والابتكار في إنتاج الغذاء، والصناعة في مجال الغذاء، وحشد الجهود من أجل إيجاد الحلول لتحديات الأمن الغذائي.

1.3 مليار درهم صفقات اليوم الأول، تؤكد قدرة معرض أبوظبي الدولي للأغذية على تعزيز الشراكات محلياً ودولياً في هذا القطاع المهم، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة على أن تكون الإمارات في الريادة للتصدي للتحديات الأبرز عالمياً ومنها الأمن الغذائي وحماية المناخ وتحقيق أمن الطاقة ومكافحة الفقر والجوع، انطلاقاً من ثوابت إنسانية تسعى لإرساء عوامل الأمن والاستقرار وتبتغي خير البشرية.