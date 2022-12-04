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الفضاء.. رؤية وشراكة

الفضاء.. رؤية وشراكة
5 ديسمبر 2022 00:15

الإمارات يترسخ موقعها في المنطقة رائداً في قطاع الفضاء، بلقاء قادة وصناع السياسات في مجال الفضاء بالعالم على أرضها في حوار يستشرف مستقبل القطاع بتحدياته وفرصه، ويبحث في سياساته واستدامة أنشطته، والتطورات التكنولوجية التي طرأت عليه خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب دوره المهم في خدمة المسيرة البشرية؛ حاضراً ومستقبلاً.
إنجازات الإمارات الفضائية ستكون حاضرة في «حوار أبوظبي» الذي ينطلق برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث استطاعت الدولة، وبدعم القيادة الرشيدة المتواصل، وخلال سنوات قليلة، بناء منظومة فضائية ضمت أقماراً اصطناعية ورواد فضاء ومهندسين، وتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاق مسبار الأمل إلى المريخ بنجاح، وقرب إطلاق المستكشف راشد إلى القمر، إضافة إلى إنشاء المراكز البحثية، وإعداد مشاريع ومبادرات فضائية علمية خلال السنوات المقبلة، وحتى بلوغ المئوية.
«حوار أبوظبي للفضاء»، يتزامن مع تحرك عالمي لإيجاد حلول لتحديات عالمية في قطاعات عديدة، ولا شك أن الفضاء أحد أهم هذه القطاعات لارتباطه بالتكنولوجيا والبيئة والعلوم والاقتصاد والاستثمار، لذلك فإن استشراف تحدياته وفرصه في لقاء بهذا الحجم، يعكس الثقة الدولية بالإمارات، ويخدم هذا التحرك، ويساهم في تعميق الشراكة وتوحيد الرؤى بين دول العالم، من أجل بناء اقتصاد المعرفة، وتعزيز التنمية واستدامتها.

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