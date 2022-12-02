اتحادنا.. تقدم ورخاء



أجمل أيام الوطن وأغلاها، «عيد الاتحاد الـ51» يزداد ألقاً وبهاءً بوجود قائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، بين أبناء الشعب، مستذكرين عقوداً من تضحيات المؤسسين الأوائل، ومحتفين بالإنجازات، ومؤكدين عزمهم وتصميمهم على مواصلة مسيرة الخير والتقدم والرخاء، وبدء مرحلة جديدة عنوانها العمل الجاد والمثابرة، لأن الطموحات أكبر.

عرض مبهر، يروي قصة اتحاد الإمارات، وما قدمه المؤسسون، ويكرم مآثر قائد التمكين، ويحتفي برجالات الوطن.. عرض تضمن لوحات فنية سردت تاريخاً حافلاً بتضحيات الأوائل وحكمتهم وعزيمتهم ورؤيتهم لبناء وطن أصبحت له الصدارة بين الأمم.. سرد ثري لرحلة من البناء والتطوير، وبرؤية لامست القلب والعقل، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات عبر 51 عاماً.

عرض فني نوعي، يوثق 51 عاماً استطاعت فيها الإمارات، عبر رؤية استشرافية لقيادتها الرشيدة، وجهد أبنائها وعزيمتهم ووحدتهم وتماسكهم، والاستثمار الأمثل لمواردها ومكانتها، بناء نموذج تنموي طال مختلف القطاعات، الاقتصاد والطاقة والفضاء والبيئة والزراعة والنقل، مرتكزة إلى منظومة علمية ومعرفية وتراثية وثقافية تؤمن بأهمية الفرد وتعزيز دوره في المسيرة التنموية، وضمان أفضل مستقبل للأجيال المقبلة.

كل عام والإمارات قيادة وشعبـــــــــــاً بألف خيـــر