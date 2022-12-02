ديجينيك.. إيقاف «المحبوب»!



الدوحة (أ ف ب)

ترمي أستراليا بثقلها لإيقاف نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، فيما حذّر المدافع الدولي ميلوش ديجينيك أن منتخب بلاده لن يتهاون أمام «ألبيسيليستي»، وذلك عندما يتواجهان «السبت» في ثمن نهائي مونديال قطر لكرة القدم.

قال مدافع كولومبوس كرو الأميركي الذي استهل مبارياته في كأس العالم بفوز على الدنمارك 1-صفر في دور المجموعات «الأربعاء»، بعدما كان دخل احتياطياً في الخسارة أمام فرنسا 1-4، إن ميسي هو بطله، ولكنه سيضع جانباً أحاسيسه عندما يلتقيان داخل «المستطيل الأخضر» على استاد أحمد بن علي في الريان.

قال المدافع البالغ 28 عاماً «تعرفون أنني أحببت ميسي دائماً، أعتقد أنه أفضل من لعب كرة القدم».

وأضاف «ليس شرفاً أن ألعب ضده لأنه مجرد إنسان، كما نحن جميعاً، شرف عظيم أن أكون في ثمن النهائي لكأس العالم، هذا شرف بحد ذاته».

وتراهن أستراليا على خط دفاعي صلب للحد من خطورة منتخب «ألبيسيليستي»، حيث حافظ الحارس ماثيو راين على نظافة شباكه في مباراتين توالياً في الفوز على تونس والدنمارك بالنتيجة ذاتها «1-صفر»، وذلك للمرة الثانية في تاريخ منتخب «سوكروز».

وبرغم أن الترشحيات تصب في مصلحة الأرجنتين، بطلة عامي 1978 و1986، بمواجهة أستراليا، قال ديجينيك «علينا أن نؤمن وعلينا أن نكون واثقين من قدرتنا على إيقاف كل هجمة».

وأردف لاعب الهلال السعودي السابق «ما إذا كان هذا ممكناً أم لا، لست متأكداً، لكنني أعرف أننا سنعطي 110 في المئة لإيقاف كل شيء يسير نحو شباك الحارس ماثي».

ويدرك ديجينيك جيداً أن الأرجنتين التي عادت من هزيمة مفاجئة أمام السعودية 1-2 في المباراة الافتتاحية لتتصدر مجموعتها برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، تسعى لمنح ميسي أول لقب عالمي، في ما سيكون على الأرجح آخر مشاركة له في كأس العالم.

وتابع: «بالنسبة لنا، فإن الأمر يتعلق بإيقاف ذلك، للأسف أنا من أشد المعجبين به، ولكني أحب أن أفوز بكأس العالم أكثر من فوزه هو بكأس العالم».

ولا يعترف ديجينيك الذي يتميز برصانته بكلمة «ضغوط» في قاموسه الكروي، فهو ذاق مرارة الفرار من كرواتيا، حيث ولد والتي مزقتها الحرب عندما كان طفلاً، لذا فإن أي مباراة كرة قدم تبدو على النقيض من ذلك.

اختبر ديجينيك تجربته الاحترافية الأولى في ألمانيا، حيث اضطر لاجتياز ساعة ونصف الساعة للتدرب مع فريق شتوتجارت للشباب في وسط شتاء قارس البرودة، أما أوّل عقد احترافي له فكان 1000 دولار في الشهر، لذلك «لم أكن أكسب الكثير من المال»، ولم «يكن لدي المال لشراء سترة شتوية»، حسب ما يقول متذكراً هذه الحقبة الصعبة من حياته.

لاحقاً وبعد تنقله بين عدة أندية ميونيخ 1860 ويوكوهاما مارينوس الياباني والهلال، اكتسب ديجينيك خبرة كبيرة، بعدما أمضى ثلاث سنوات في بلغراد مع ريد ستار 2019-2022، بعد مرور أول عام 2018.

في ذلك العام، أسهم في ضمان عودة النادي إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 26 عاماً، بعدما مرر كرتين حاسمتين في دقيقتين للتغلب على رد بول سالزبورج النمساوي 2-صفر في الدور الحاسم المؤهل للمسابقة القارية الأم. ورغم تذيل ريد ستار للمجموعة، لعب الأسترالي دوراً مهماً في الفوز على ليفربول بهدفين نظيفين.

وأشار ديجينيك إلى فترة الراحة القصيرة الذي سيحصل عليها منتخب بلاده قبل المواجهة المنتظرة، مؤكداً أن الأستراليين كانوا «رائعين» في الحفاظ على نظافة شباكهم في مباراتين بعد الخسارة أمام منتخب «الديوك».

«لقد قمت بواجبي، لقد قمت بالمهمة بأفضل ما أستطيع، لقد توفيت من حيث تقديم قلبي وتركه على أرض الملعب. سأستمر دائماً في بذل قصارى جهدي لتمثيل أستراليا».