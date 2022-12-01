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إماراتنا.. رمز النهضة

إماراتنا.. رمز النهضة
2 ديسمبر 2022 00:01

عام اتحادي جديد، نوثق فيه روابطنا، ونضاعف فيه جهدنا، ونواصل البناء والتطوير، ونعزز المكتسبات، منطلقين من مبادئ وقيم فضلى رسخها المؤسسون، وعابرين رحلة ناجحة من «التأسيس» إلى «التمكين»، ومستجيبين لدعوة قائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عيد الاتحاد الـ51 بانطلاقة تنموية كبرى عنوانها العمل والمثابرة والإنجاز والتنافس، لتبقى الإمارات رمزاً ونموذجاً للنهضة في المنطقة والعالم.
انطلاقتنا التنموية التي تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة لإمارات المستقبل، تستند إلى أبنائها وكفاءتهم وطموحاتهم، وتوظف موارد وإمكانات الوطن على أفضل وجه، وتعظم المكتسبات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتتعاون مع دول المنطقة والعالم في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، وتعلي من قيم التكاتف وإبرام الشراكات والانفتاح على المجتمعات، كما تواصل نشر رسالة الدولة في تعزيز فرص إحلال الاستقرار والسلام ودعم تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار.
في عيد الاتحاد، يزداد رصيدنا التنموي، وتتعالى سمعة ومكانة الوطن في العالم، ونتطلع للمستقبل بأمل وتفاؤل وثقة في دولة هي الأجمل والأكثر أماناً واستقراراً وتسامحاً وترحيباً بأهل الأرض، كما نجدد عزمنا وهمتنا، ونلتف حول قيادتنا الرشيدة، ونقف خلف الوطن ونهجه، مقدرين الجهود التي تبذلها الحكومة والبطولات التي يسطرها أبناء قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، مستمرين في بناء نموذجنا الإماراتي القوي والفاعل والواعد.
وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، تهنئ صحيفة «الاتحاد» القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ضارعين إلى المولى أن يحفظ وطننا، وأن يعيد المناسبة علينا بمزيد التطور والازدهار.

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