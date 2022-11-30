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في قلوبهم الوطن

في قلوبهم الوطن
1 ديسمبر 2022 00:01

الإمارات وقفت دقيقة صمت، بفخر ومجد ووفاء، تقديراً لكوكبة من أبناء الوطن الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة ونهضة الوطن. الإماراتيون يستذكرون شهداءهم، ويعبرّون عن إجلالهم للأبرار وعطائهم، ويستلهمون أرقى المعاني من سيرتهم العطرة التي كان بدايتها ونهايتها الوطن، فلا شيء في فكرهم وقلوبهم ونشأتهم يسمو فوق الوطن، وليس هناك أشرف وأنبل من بذل الأرواح في سبيله.
في قلب الوطن، وفي واحة الكرامة، نكرّم الشهداء، لنخلّد ذكراهم العطرة شاهداً أبدياً على تضحيات أبنائه الذين تشرّبوا قيم المؤسسين، ومبادئ الاتحاد، وأصالة شعبنا وتاريخه.. نكرّم الشهداء لتبقى بطولاتهم نبراساً يضيء طريق الأجيال المقبلة، ويكرّس في نفوسهم أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، ويجسّد أبهى صور التكاتف بين أبناء الشعب الواحد من أجل منعة الوطن وازدهاره.
ذوو الشهداء في قلوبنا، وأرواح شهدائنا الطاهرة حاضرة في وجداننا، وتضحيات أبناء الوطن تنير دروبنا لنمضي في مسيرة المجد، مستمدين عزمنا من رؤية قيادتنا الرشيدة، وقوة اتحادنا، ونبل رسالتنا القائمة على السلام والأخوة الإنسانية والتسامح، من أجل أن يبقى وطننا عزيزاً كريماً، آمناً مطمئناً، ساعياً للخير، وعنواناً للاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

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