السنغال تحيي ذكرى «الأسد الحقيقي»!



رضا سليم (دبي)



أحيا لاعبو السنغال الذكرى الثانية لوفاة بابا ديوب القائد الأسبق لمنتخب «أسود التيرانجا»، صاحب أول هدف مونديالي لبلاده، حيث حملوا لوحة عليها عبارة «الأسد الحقيقي لا يموت»، وهم يحتفلون مع الجمهور، بعد الفوز الإكوادور والتأهل إلى الدور الـ16 لملاقاة إنجلترا.

وحملت جماهير السنغال قميص ديوب، بجانب صور عدة له لنعيه، ورسموا رقم 19 على أجسامهم، وارتدى كوليبالي قائد السنغال شارة مكتوباً عليها رقم 19 تخليداً للراحل.

وتوفي بابا ديوب في نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 42 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، مثّل السنغال بين 2001 و2008، وتحتفظ الجماهير بذكرى النجم الراحل، بعد تسجيله هدف فوز «أسود التيرانجا» على فرنسا، في افتتاح كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان 2002.

قال أليو سيسيه مدرب «أسود التيرانجا»: ‏نريد إهداء الانتصار الكبير إلى الراحل بابا ديوب، وأيضاً إلى اللاعب كبير آخر ساديو ماني، الذي قدم الكثير للسنغال، ولكن الإصابة حرمتنا منه.

قرر كاليدو كوليبالي صخرة دفاع السنغال، إهداء جائزة أفضل لاعب الخاصة به إلى عائلة بابا ديوب، وقال: الجائزة أمنحها إلى أسرة الراحل، فهذا كان يوماً متميزاً بالنسبة لنا، إذا صادف ذكرى وفاته الثانية بالتأهل إلى الدور الثاني للبطولة.