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شهداؤنا سيرة وطن

شهداؤنا سيرة وطن
30 نوفمبر 2022 00:15

شهداؤنا خالدون في سيرة الوطن ومسيرته، راسخون في ذاكرة الأجيال، ساكنون في النفس، أرواحهم الطاهرة، التي بذلوها في سبيل أمن واستقرار ورفعة الوطن، شاهد على قيم التضحية والفداء، ومصدر للفخر والعزة، ودرب ينير طريقنا نحو المستقبل المشرق الذي أرادوه؛ لأنهم آمنوا دوماً بأن الأوطان العظيمة لا تقوم إلا على عمل أبنائها الجاد والمخلص، ولا يشرق مجدها إلا بتضحيات أبنائها وعطائهم.
في كل يوم نستذكر شهداءنا وبسالتهم، لكن في الـ 30 من نوفمبر كل عام نقف جميعاً في الوطن إجلالاً وتقديراً لأبناء الإمارات الأبرار، في مشهد يؤكد وحدتنا وتكاتفنا، ويعمق انتماءنا، ويعبر عن ولائنا لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولقيادتنا الرشيدة، متمسكين بمبادئ اتحادنا التي رسخها المؤسسون الأوائل، معاهدين على بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وعزته وتميزه بين الأمم.
شهداؤنا ذكراهم زكية، وأرواحهم طاهرة، وسيرتهم باقية بيننا جيلاً بعد جيل، أبناؤهم وأسرهم وذووهم أمانة، تعهدهم الوطن وقيادته الرشيدة بأقصى درجات الرعاية والمتابعة لتلبية احتياجاتهم، فهم أبناء الجميع، وأبطال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية سياج الوطن وحماته، نذروا أرواحهم للدفاع عن الوطن وحفظ سيادته وحماية مكتسباته، وتعزيز مسيرته نحو النماء والازدهار.

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