في المكسيك.. حوار الخط العربي واللاتيني

في جناح الشارقة ضيف شرف «جوادالاهارا الدولي للكتاب»
29 نوفمبر 2022 21:26
الشارقة (الاتحاد) بين جماليات الخط الديواني وخط الجوثيك اللاتيني، تفتح الشارقة حواراً جمالياً بين الثقافة العربية ونظيرتها اللاتينية، خلال فعاليات الاحتفاء بإمارة الشارقة ضيف شرف الدورة الـ36 من معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، حيث يصطف جمهور المعرض بالمئات يومياً أمام منصة خصصتها دائرة الثقافة بالشارقة للخطاطين: الإماراتي خالد الجلاف والمكسيكي سيد دوكينز، ليحصلوا على لوحات أسمائهم مكتوبة بأحد الخطوط العربية وأخرى مكتوبة باللاتينية.